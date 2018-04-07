تعرفي على فوائد "رجيم الماء" لخسارة الوزن

من المعروف أنّ عدم شرب الماء لمدة 4 أيام، يُمكن أن يُؤدّي الى الموت. لكن لم يسبق لنا أن سمعنا عن شيء اسمه "رجيم الماء"، والمقصود به أن لا تشربي شيئاً غير الماء لمدة 30 يوماً.





وفي تفاصيل هذا الرجيم، ستشربين فيه يومياً ما بين 8-10 أكواب دون تغيير في نظامك الغذائي اليومي، في إشارةٍ إلى فوائده السبع التالية:





تعزيز الإبداع العقلي

حيث إنّ الدماغ يحتاج الكثير من الاكسجين ليعمل بكفاءة، والمياه تعد مصدراً رئيساً للأوكسجين والطاقة، فإن الاكثار من شرب الماء يومياً، سيعزز قوة الدماغ ويحسن الأداء بنسبة قد تصل 30%.





الحفاظ على البشرة وتأخير مظاهر الشيخوخة

شرب الماء يحافظ على البشرة ويساعد على قوة العضلات، كما أنه يحمي من الجفاف المزمن.





تقوية جهاز المناعة

الماء يحفز تجديد وظائف الجسم ويدعم أداء الكليتين والكبد والتخلص من المواد السامة في الجسم.





يُقوّي القلب

يساعد في إرسال الدم المؤكسد للأعضاء الحيوية؛ ما يخفض ضغط الدم ويمنع سماكته، وبالتالي يقلل من خطر النوبات القلبية.





تقوية العظم

يساعد الماء على إعادة بناء غضروف امتصاص الصدمات؛ ما يعزز سهولة تحرك المفاصل ويقلل من تلفها الناتج عن التوتر.





التخلص من الدهون

يساهم في تنظيف الأعضاء الحيوية في الجسم، كذلك التخلص من الوزن الزائد حيث يثبط الشهية.





تعزيز نظام الأيض