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اليوم.. أجازة في الأسواق الأمريكية احتفالاً بعيد الاستقلال

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:29 م
اليوم.. أجازة في الأسواق الأمريكية احتفالاً بعيد الاستقلال
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وكالات
 
 أغلقت الأسواق المالية والبنوك الحكومية في الولايات المتحدة تعاملاتها اليوم الأربعاءح احتفالاً بعيد الاستقلال.

وعيد الاستقلال تحتفل به الولايات المتحدة منذ أن تم إعلان انفصال المستعمرات الأمريكية عن بريطانيا العظمى عام 1776.

وكانت الأسهم الأمريكية قد شهدت أمس جلسة متقلبة، لينهي مؤشر "داو جونز" الصناعي التعاملات فاقداً أكثر من 130 نقطة مع خسائر قطاع التكنولوجيا بقيادة سهم "ميكرون".

ومن المقرر أن تعاود الأسواق الأمريكية تعاملاتها بشكل طبيعي غداً الخميس.
المزيد عن: وول ستريت عيد الاستقلال البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اخبار الاقتصاد
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