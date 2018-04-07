تعرفي على أبرز صيحات المكياج في أسبوع الموضة بباريس

إليكِ عزيزتي في السطر التالية أبرز صيحات المكياج التي اعتمدتها عارضات الأزياء في أسبوع الموضة بباريس، وهي:-





لقد ظهرت عارضات الأزياء على منصات الكثير من العروض بمكياج عيون جريء جداً وغير تقليدي، حيث اختارت دار Ronald Van Der Kemp ظلال العيون ذات الألوان القوية الممتدة أفقياً على كامل الجفنين مروراً بمنطقة الأنف.





أما دار جورج حبيقة، فاختارت رسمة الآيلاينر المجنح العريض والممتد خارج حدود الحاجبين، وكذلك، برز المكياج الملون الجريء في عرض دار Ralph And Russo، التي اعتمدت ظلال العيون البنفسجية الممزوجة مع الظلال الزهرية بطريقة مميزة ولافتة.





دار Givenchy اختارت لعارضاتها أحمر الشفاه الناعم القريب الى لون البشرة. كذلك، اعتمدت دار Iris Van Herpen أحمر الشفاه باللون المشمشي اللامع، أما دار Antonio Grimaldi فاختارت أيضاً أحمر الشفاه باللون النيود القريب جداً الى لون البشرة.





وعلى العكس من ذلك، ظهرت شفاه العارضات بألوان أحمر شفاه جريئة جداً ولامعة، مثل الأحمر البارز والبنفسجي، لا سيما في عروض Ronald Van Der Kemp وRalph And Russo.





يعد بلاش الجبين أحد أغرب صيحات المكياج التي ظهرت في أسبوع الموضة الباريسي، فقد جرت العادة أن يُستخدم البلاش على الوجنتين، لكن يبدو أن البلاش الأبيض الذي استخدم على جبين العارضات سيكون الاتجاه الأبرز في عالم المكياج في المرحلة المقبلة.



