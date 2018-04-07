العثور على 12 طفلًا أحياء بعد اختفائهم بكهف في تايلاند

عثرت فرق إنقاذ في تايلاند أمس على 12 طفلًا مفقودًا ومدربهم داخل كهف بعد تسعة أيام من اختفائهم، وفقًا لرويترز.



واختفى الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم (25 عاما) بعد تدريب لكرة القدم يوم 23 يونيو الذي ذهبوا فيه لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانج الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود مع ميانمار.



