تعرفي على فوائد العنب المذهلة للبشرة

العنب غني بالفيتامينات والكثير من المعادن المهمة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من حمض "الستراتريك" الذي ينشّط البشرة، ويزيد من قدرتها على تجديد الخلايا ومنحها نعومة وإشراقة جاذبة، كما أنه يحفّز البشرة على إنتاج الكولاجين المادة المهمة لشدّها وشبابها.





لتنظيف وجهكِ وإكسابه ملمسًا ناعمًا:

يُقسّم عدد من حبات العنب إلى قسمين مع نزع البذور، ويتم تمرير حبات العنب على البشرة وحول العينين والشفتين بطريقة دائرية لمدة 15 دقيقة متواصلة، ويُترك الوجه مبلّلًا بعصير العنب لمدة 5 دقائق ويتم مسحه بقطعة قطن مبللة بماء فاتر، ثم يجفف الوجه برفق.





قناع العنب الأسود لمزيد من الشباب والحيوية:

من أهمّ خصائص العنب الأسود احتواؤه على الكثير من أحماض الفاكهة المفيدة، والتي تعمل على تنظيف البشرة بعمق، وسدّ مسامها وتجديد الخلايا، فتصبح أكثر حيوية وبريقًا، بخاصة البشرة الدهنية.



