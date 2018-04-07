تعرفي على فوائد العنب المذهلة للبشرة
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:51 م
العنب غني بالفيتامينات والكثير من المعادن المهمة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من حمض "الستراتريك" الذي ينشّط البشرة، ويزيد من قدرتها على تجديد الخلايا ومنحها نعومة وإشراقة جاذبة، كما أنه يحفّز البشرة على إنتاج الكولاجين المادة المهمة لشدّها وشبابها.
لتنظيف وجهكِ وإكسابه ملمسًا ناعمًا:
يُقسّم عدد من حبات العنب إلى قسمين مع نزع البذور، ويتم تمرير حبات العنب على البشرة وحول العينين والشفتين بطريقة دائرية لمدة 15 دقيقة متواصلة، ويُترك الوجه مبلّلًا بعصير العنب لمدة 5 دقائق ويتم مسحه بقطعة قطن مبللة بماء فاتر، ثم يجفف الوجه برفق.
قناع العنب الأسود لمزيد من الشباب والحيوية:
من أهمّ خصائص العنب الأسود احتواؤه على الكثير من أحماض الفاكهة المفيدة، والتي تعمل على تنظيف البشرة بعمق، وسدّ مسامها وتجديد الخلايا، فتصبح أكثر حيوية وبريقًا، بخاصة البشرة الدهنية.
بعد غسل نحو نصف كوب من حبات العنب الأسود، يُهرس جيدًا بالشوكة ثم يصفّى بواسطة قطعة من الشاش، ويُحفظ العصير في كوب، من دون التخلص من البذور بعد التصفية، وتُطحن البذور جيدًا وتضاف إلى العصير مع 6 ملاعق من الحليب البارد، ويخزّن المزيج في زجاجة معقّمة في الثلاجة، ثم يُدهن الوجه والرقبة بالخليط يوميًّا كل مساء، بعد إزالة المكياج من البشرة، فهذا القناع من شأنه تعويض البشرة ما فقدته من حيوية طوال اليوم، ومفيد أيضًا في تنظيفها لأنه يترك الخلايا تتنفس بصورة أفضل.