البابا تواضروس يعزي مطران سمالوط لنياحة شيخ كهنة الإيبارشية

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خالص العزاء لنيافة الأنبا بفنوتيوس مطران إيبارشية سمالوط ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص ابراهيم اسطفانوس شيخ كهنة سمالوط، كما يلتمس عزاءًا لابنيه القس تادرس والقس يوسف وللأسرة المباركة ولشعب كنيسته.

وكان قد رقد بشيخوخة صالحة الأب الفاضل القمص ابراهيم اسطفانوس شيخ كهنة إيبارشية سمالوط، بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٥٢ سنة وعمر تجاوز الـ ٧٦ سنة،

ولد في ٢٨ فبراير ١٩٤٢ بقرية العور، سمالوط،

تخرج في الكلية الإكليريكية عام ١٩٦٣م. وحصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ عام ١٩٨٠م،

سيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ساويروس مطران المنيا في ١٨ مارس ١٩٦٦م،

خدم قرابة ٣٠ سنة بقرية العور مسقط رأسه وبكنيسة العذراء مريم بقرية عبدلله الخواجة ٢٢ سنة،

نال رتبة القمصية في ٥ مارس ٢٠١٦ م،

وله ابنان كهنة هما القس تادرس والقس يوسف.