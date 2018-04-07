تسريب في أحد خطوط السولار في خورشيد شرق الإسكندرية (صور)

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فور وقوع حادث تسريب فى خط سولار تابع لشركة خطوط الأنابيب البترولية التابعة للهيئه العامه للبترول بعزبة الشيخ بخورشيد نطاق حي شرق، جميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى مكان الحادث لمتابعة الأوضاع علي الواقع والتعامل مع الحادث، وكذا تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث.



وأوضح المحافظ أنه جاري حاليا التحقيق في أسباب التسريب من قبل الجهات المختصة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة.



وعلي الفور تواجدت الجهات المعنية بمكان الحادث من الحماية المدنية والتدخل السريع بالمحافظة وغيرها من الأجهزة المعنية، وكذا مهندسي الشركة، وتم غلق الخط في الحال، وجارى أعمال الإصلاح به من قبل المتخصصين.



وتنوه المحافظة على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام، كما تناشد المواطنين بالتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات.