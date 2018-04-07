لافروف: نثمن دور الأردن في الحوار بين الحكومة والمعارضة جنوب سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا والأردن يعبران عن قلقهما من التسوية في الشرق الأوسط.



وأضاف "لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني: "بحثنا التسوية الروسية وفق القرار الأممي".



وثمن لافروف دور الأردن في الحوار بين الحكومة والمعارضة جنوب سوريا.



واجتمع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بنظيره الأردنى أيمن الصفدى، لبحث مستجدات الأوضاع بجنوب سوريا،فيما أعلنت الحكومة الأردنية، السبت الماضى، أن الجيش الأردنى أدخل مساعدات إنسانية إلى النازحين فى الداخل السورى وتحديدا فى درعا جنوب سوريا.