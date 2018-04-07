حكايات اليوم.. إطلاق إذاعة صوت العرب.. وميلاد هاني سلامة

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 4 يوليو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 4 يوليو، إطلاق إذاعة صوت العرب، فضلًا عن ميلاد الفنان هاني سلامة.

تمثال الحرية

في مثل هذا اليوم عام 1886، أقيم تمثال الحرية في ولاية نيويورك، هو عمل فني نحتي قامت فرنسا بإهدائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية، بهدف توثيق عرى الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية (1775-1783).

إذاعة صوت العرب

و4 يونيو 1953، افتتحت إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة، هي إذاعة مصرية تبث من القاهرة على تردد 621 AM (وتردد 106.3 FM من داخل القاهرة)، تم إنشائها في 4 يوليوعام 1953.

وكانت من أول وأشهر الإذاعات المصرية التي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية، واشتهرت الإذاعة كوسيلة أساسية استخدمها الرئيس المصري في حينه جمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الإستعمار الأجنبي للبلدان العربية، رغم سطوع نجمها في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، إلا أنها باتت تفتقر جمهورا واسعا وشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي بشكل عام.

تفجيرات الحرم المكي

وفي مثل هذا اليوم عام 2016، وقع تفجير بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة في السعودية يخلف 5 ضحايا، منهم 4 من قوات الأمن والإرهابي نفسه.

فشهدت السعودية عدة عمليات انتحارية في يوم 29 رمضان 1437 هـ، الموافق 4 يوليو 2016 أهمها عملية تفجير المدينة المنورة وقت أذان صلاة المغرب في موقف سيارات تابع لمركز قوات الطوارئ بجوار الحرم النبوي في المدينة المنورة.

ميلاد هاني سلامة

والفنان هاني سلامة من مواليد 4 يوليو 1977، و درس هاني في الكويت أثناء عمل والده الذي كان يعمل كمستشار إعلامي بالكويت، ثم انتقل إلى القاهرة بعدما التحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر في المعادي، من عائلة سلامة، أكبر العائلات في الإسكندرية وكان دخوله إلى عالم الشهرة والنجاح عن طريق الصدفة عندما تقدم إلى شركة مصر للافلام العالمية وهي الشركة التي يملكها يوسف شاهين عندما أعلنت عن طلب وجوه جديدة وأجريت له عدة اختبارات أمام الكاميرا وتم ترشيحه لفيلم عرق البلح ولكنه لم يؤده.

وقد عمل هاني سلامة مع عدد من المخرجين أولهم يوسف شاهين ، وتلا ذلك طارق العريان و خالد يوسف و سعد هنداوي وغيرهم، وقد أدى ذلك إلى ثقل موهبته الفنية ويعلق هاني سلامة على ذلك قائلاً: كل مخرج له وجهة نظره وأنا اتعلم من العمل مع كل منهم شيء جديد فكل مخرج يكتشف فيّ شيء جديد، لذلك فقط أصبح من أهم النجوم في السنوات العشر، ومن أهم هواياته السباحة والتنس وتنس الطاولة.