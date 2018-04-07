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"لحم رخيص".. شقيق حسين الجسمي يفتح النار على المطربة قمر (فيديو)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:04 ص
لحم رخيص.. شقيق حسين الجسمي يفتح النار على المطربة قمر (فيديو)
شقيق حسين الجسمي وقمر
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الفجر الفني
 

تعرضت الفنانة اللبنانية قمر لحملة واسعة من الانتقادات والهجوم عليها بعدما نشرت مجموعة من الفيديوهات لها ظهرت فيها بملابس السباحة وظهرت شبه عارية.


ونشر شقيق النجم الإماراتي حسين الجسمي، الإعلامي صالح الجسمي، فيديو ينتقدها فيه قال من خلاله: "مسمية نفسها مغنية قمر، أي قمر وأي بطّيخ، لا سمعنا منك شي ولا شفنا منك غير المنكر، وتستعرضين جسمك المترهل هذا، ومفكرة نفسك ملكة ملابس المايوه وتترقصين، مجرد لحم رخيص حق كلاب الليل واللي تدور القاذورات".

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