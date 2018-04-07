تطبيق PlantSnap للتعرف على الزهور والنباتات عبر التقاط صورة لها
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:35 ص
تطبيق PlantSnap والذي يمكنه التعرف على الزهور والأشجار والنباتات العصارية والفطر وأكثر من ذلك بسرعة، وتم تصميم هذا التطبيق لمساعدتك للتعرف على الزهور والنباتات والأشجار في لمح البصر، حيث تغطي قاعدة البيانات الضخمة الخاصة به كل مكان على الأرض حتى تتمكن من تحديد النباتات على الفور وأينما كنت.
فيما يخص آلية التعرّف، فهي من خلال التقاط صور لنبتة أو زهرة ,,إلخ، ومن ثم اترك الباقي على خوارزميات التطبيق لمدّك بكافة المعلومات والتفاصيل حول الصورة المُلتقطة، ليكون هذا التطبيق بالذات محضّ إعادة اتصال بالعالم الطبيعي من حولك، وليس هذا فحسب بل يتضمن التطبيق أيضًا معرضًا للتعرّف على النباتات الجديدة والغريبة في جميع أنحاء العالم.
أخيرًا تطبيق PlantSnap مجاني للتحميل، وبعد فترة من التجربة ستلاحظ أنه أصبح يدعم عرض الإعلانات، للتخلص منها عليك شراء الاشتراك الشهري بسعر 3$ أو الاشتراك السنوي بسعر 20$.
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