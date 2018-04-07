إبراهيم المنيسي: الهرج والمرج سبب الظهور المتواضع للمنتخب بالمونديال

أكد الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي، أن الظهور المتواضع للمنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018، سببه الفوضى والهرج وسوء الإدارة في المعسكر التدريبي.

وقال المنيسي خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "لم ينتبه أحد لأجراس الإنذار بسوء الأوضاع، وفكرة بيع الكواليس هي سبب المشكلة".

وأضاف: "بريزنتيشن أحد أسباب وصول المنتخب المصري لنهائي أمم أفريقيا 2017، ثم التأهل لمونديال روسيا".

وواصل: "الفيفا لو علم بوجود كاميرات تصوير في مكان معسكر المنتخب لفرض علينا عقوبات كبيرة ولن يسمح بذلك إطلاقاً".

وتابع: "اتحاد الكرة فتح على نفسه الباب لأن يكون اللاعبين وجها لوجه مع الاتحاد".

واستطرد: "كان يجب على الاتحاد المصري أن يحدد أهدافه من المشاركة في المونديال، هل هي الظهور المشرف أم المنافسة والرغبة في تحقيق الفوز".

وأكمل: "وجود لجنة فنية لتقييم الأداء ووضع الأهداف هو أمر ضروري للغاية".

وأشار بقوله: "أنا مشفق للغاية على اتحاد الكرة، وأحد أعضاء الجهاز (دون ذكر اسمه) قال لي بأن ما يحدث في المعسكر لا يجد له تفسيرًا ولم يحدث من قبل".