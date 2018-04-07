المنيسي: المنتخب يحتاج لشخصية جادة وصارمة مثل حسام غالي

شدد الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي، أن المنتخب الوطني يحتاج لشخصية جادة وحازمة مثل حسام غالي، وأنه يتمنى تواجده مع المنتخب.

وقال المنيسي خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "إذا كان منصب بالاتحاد المصري سينقص من مركز هاني أبوريدة الدولي كعضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فليترك رئاسة اتحاد الكرة من أجل صورة الرياضة المصرية".

وأضاف: "شركة بريزنتيشن لديها من الكفاءة والشفافية والنزاهة، والرأس مال المكشوف، ولكن لا يستقيم الأمر، في ظل وجود بعض العوج من وقت لآخر".

وواصل: "هاني أبوريدة عليه أن ينحاز إلى هاني أبوريدة، وأن يتغير للأفضل، ويتخلص من شخصيته اللينة بصورة زائدة، وأثق في قدرته على ضبط جميع الأمور وإصلاح الإخفاقات".

وكشف: "معطيات وخطط نادي الأهرام الرياضي، المخطط لها في الأربع سنوات المقبلة قد تكون جيدة على الورق، ولكن تقييمها يتوقف على النجاح في تطبيقها على أرض الواقع".