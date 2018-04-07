شيخ الطريقة الشبراوية: الرسول لم يتزوج السيدة عائشة في التاسعة.. وزواج القاصرات جريمة



وأضاف "الشبراوي"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يجب تحصين الفتيات تحصينا شاملا عن كيفية المعيشة في هذه الحياة.



وشدد الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الصوفية، على أن القانون حمى القاصرات من الزواج، مشددا على أن العلماء أقروا أنه يمكن عقد القران في سن صغير، ولكن الدخول بعد سن 18 عاما، الرسول لم يتزوج السيدة عائشة في التاسعة من عمرها، بل خطبها في هذا السن ودخل بها في سن الـ16 أو 18، كما يردد البعض، واصفا زواج القاصرات بأنه "جريمة".

أكد عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الصوفية، أن زواج القاصرات في الريف والقرى سببه العوز والفقر والجهل والمرض، لافتا إلى أن الفتاة الصغيرة لا تعرف شيئا في الحياة حتى يتم زواجها.