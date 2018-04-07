مشادة بين داعية سلفي وشيخ الطريقة الشبراوية: "هتقاطعني هابهدلك" (فيديو)



وأضاف "الشبراوي"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يجب عند الحديث عن ذلك أن تكون بالإحصائيات، والأرقام الموثقة، موضحا أن من فعلوا ذلك فعلوه لمصلحة شخصية.



من جانبه، قاطعه الداعية السلفي سامح عبدالحميد، وقال إنه لا يوجد مصلحة شخصية، ليؤكد "الشبراوي"، أن هناك مصلحة شخصية، معقبا: "يا شيخ سامح هتقاطعني هابهدلك.. وأنت تعلم أني قادر على ذلك"، ليرد الداعية السلفي: "ميقدرش".



وشدد الشبراوي، على أن مصلحة المجتمع أهم لأننا نريد تنشئة أجيال من الأمهات ذوات الهوية المصرية، بعيدا عن المؤثرات الجنسية، ولابد أن تكون لدينا إحصائيات لوضع تخطيط سليم لمستقبل مصر.





أكد عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الصوفية، أن مصلحة المجتمع أكبر من زواج القاصرات، وأن من يروجون لذلك كانت لديهم مصلحة شخصية في زواج بناتهم ويريدون فرضها على المجتمع.