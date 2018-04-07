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تفاصيل مباراة البرازيل ضد بلجيكا في دور الثمانية بكأس العالم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 06:32 ص
تفاصيل مباراة البرازيل ضد بلجيكا في دور الثمانية بكأس العالم
نيمار
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مني العوضي
 

 

يلعب منتخب بلجيكا مباراة خارج التوقعات أمام نظيره البرازيل بطل العالم 5 مرات، وذلك يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا وتستمر حتى يوم 15 يوليو.

 

ونجح منتخب بلجيكا في حسم تأهله لدور الثمانية في الدقائق الأخيرة من لقائه أمام اليابان وانتهت المباراة المثيرة التي معتهما بنتيجة 3-2، ليتأهل الشياطين لهذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه.

 

أمام السيليساو، فقد تأهلوا لدور الثمانية بعد التغلب على المكسيك بهدفين نظيفين أحرزهما نيمار دا سيلفا والمهاجم روبرتو فيرمينو، ليصعدوا لهذا الدور للمرة السابعة عشر في تاريخه.

 

يخوض منتخبا البرازيل وبلجيكا مباراتهما على ملعب "كازان أرينا" وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

 

سيتم نقل مواجهة البرازيل وبلجيكا في دور الثمانية من بطولة كأس العالم عن طريق البث المباشر والحي عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة بالإضافة إلى قناة "تي آر تي 1" التركية التي ستنقل المباراة مجانًا.

 

كما يمكنكم مشاهدينا متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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