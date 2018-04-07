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رانبير كابور يحتفل بالنجاح الساحق لـ"Sanju" (صور)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:56 ص
رانبير كابور يحتفل بالنجاح الساحق لـSanju (صور)
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شيماء احمد
 

احتفل النجم الهندي ربانبير كابور، بالنجاح الساحق الذي حققه فيلمه "Sanju" في شباك التذاكر، حيث وصل إلى 200 كرور حول العالم.

الفيلم الذي يتحدث عن السيرة الذاتية للنجم سانجاي دوت، قصة إدمانه للمخدرات ودخوله السجن وخروجه، حيث أكد الجميع أن رانبير نجح في أداء الدور بجدارة.

ويشاركه في البطولة النجمة مانيشا كويرالا التي تلعب دور والدته نرجس دوت، وديا ميرزا تلعب دور زوجته مانياتا دوت، ويشارك أيضًا النجمات سونام كابور وأنوشكا شارما.


رانبير كابور يحتفل بالنجاح الساحق لـ"Sanju" (صور)
رانبير كابور يحتفل بالنجاح الساحق لـ"Sanju" (صور)
رانبير كابور يحتفل بالنجاح الساحق لـ"Sanju" (صور)
رانبير كابور يحتفل بالنجاح الساحق لـ"Sanju" (صور)
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