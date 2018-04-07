أحمد موسى يكشف اسم قائد الخلية التي خططت لاغتيال السيسي



وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن هؤلاء انضموا إلى تنظيم إرهابي، مشددا على أنه ليس له علاقة باللحية من الناحية الدينية، ولكن هؤلاء خططوا لاغتيال السيسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وخططوا لاغتيال مساعد الوزير للأمن المركزي.



وشدد على أن "الموضوع مش دقن، ولكن لو انت في وزارة الداخلية أو الزراعة دا موضوع بتاعك.. لكن تكون ظابط وإرهابي"، لافتا إلى أن قائد المجموعة الإرهابية محمد السيد البكاتوشي، "ده ظابط من الظباط اللي بيطلقوا عليهم ملتحين، وكان قائد المجموعة الإرهابية، ومات في حادثة سيارة، وهي الخلية التي خططت لاغتيال السيسي.

هاجم الإعلامي أحمد موسى، الضباط الملتحين، بعد حصولهم على حكم قضائي، من المحكمة الإدارية العليا بالرجوع إلى عملهم بنفس درجتهم الوظيفية مرة أخرى، وقال إنهم مجموعة من الإرهابيين وحاولو اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.