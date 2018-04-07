محلل سياسي: مصر عاشت حصارًا غير معلن وحربًا على الإرهاب



وأضاف "قمحة" في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة الغد الفضائية، الثلاثاء ويقدمه، محمد المغربي، أن إصلاح المنظومة التي تأثرت بها مصر هو سبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة لغلق المصانع، وتعيين موظفين جدد في القطاع الحكومي، وزيادة المرتبات، وتوقف كامل فى الأنشطة الإنتاجية وفى صيانة البنية التحتية، مع الازمة العالمية الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة قراءة المشهد كاملًا حتى تري الحقيقة.



وتابع رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أنه بعد 5 سنوات من 3 يوليو عادت الدولة المصرية بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن مصر عاشت حصارًا غير معلن وحربًا على الإرهاب، واليوم أصبحت دولة مؤسسات ولاعب دولي وإقليمي قوي ومؤثر، مشيرًا إلى أن مصر مرت بكثير من الأزمات بعد ثورة 30 يونيو، وأن 3 يوليو وضع حدًا لأزمة الإخوان وانتصر للإرادة الشعبية فى 30 يونيو.

أكد أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن مصر بدأت في مشوار التنمية في 30 يونيو و3 يوليو، ولكن للأسف حدثت مشاكل السياحة، وامتناع المصريين بالخارج عن تحويل أموالهم نتيجة تأثرهم بالدعاية الإخوانية، بالإضافة للحصار الاقتصادي غير المعلن، والتكلفة العالية للحرب على الإرهاب.