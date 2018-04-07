خالد جلال: "فترة إعداد الزمالك متعملتش من 8 سنين"

أعرب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك عن احترامه لقرار مجلس إدارة النادي الأبيض بتوجيه الشكر له، وتعيين السويسري جروس لقيادة الفريق الكروي الأول، معربا عن سعادته بالفترة التي تولى فيها تدريب الفريق.

وقال جلال خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة على شاشة "الأولى": "قمت بعمل فترة إعداد للفريق قبل الرحيل على أعلى مستوى وأعتقد أن الزمالك لم ينظم فترة إعداد بهذه الكفاءة منذ 8 سنوات".

وأضاف: "حققت بطولة كأس مصر وأسعدت جماهير الزمالك وأتمنى التوفيق لجروس في مهمته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة".