أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 3/7/2018: برنامج الحكومة وتفاصيل ائتلاف المعارضة
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:00 ص
نعيم يوسف
رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - نعيم يوسف - ندى محمد - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"مدبولي": 2019 سيشهد تطورا "غير مسبوق" للسكة الحديد وشبكة الطرق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة يتضمن تطوير خدمة السكة الحديد وظهورها بشكل جديد اعتبارا من نهاية العام القادم.
مصطفى حسانين يكشف سر دخول محور روض الفرج موسوعة جينيس (فيديو)
أكد مصطفى حسانين، مدير التخطيط والمتابعة بإدارة مشروع محور روض الفرج، أن هناك شركتين للمقاولات تعملان في المشروع ككل ويتم عمل اعرض كوبري معلق في العالم بالمحور والمتوقع دخوله موسوعة جينس.
محمد أبو حامد: مباحثات سد النهضة ليست سهلة وبها تفاصيل معقدة
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن مباحثات سد النهضة ليست سهلة، وبها تفاصيل معقدة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أكدت الحفاظ على حصة مصر في مياه النيل ولا مجال في النقاش بذلك.
"الجوهري": الحكومة الحالية تكمل برنامج الحكومة السابقة في الإصلاح الاقتصادي
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تكمل برنامج الحكومة السابقة في الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: "لا نتظر اختلافات كثيرة في سياسات هذه الحكومة عن سابقتها".
موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل تكوين ائتلاف المعارضة
قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إنه جاري وضع لائحة ائتلاف المعارضة، مشيرًا إلى أنه يبحث تكوين جبهة معارضة مع وضع حلول للمشاكل.
وزيرة التخطيط: الدولة لديها خطة طموحة وبرامج خاصة لتأهيل الشباب
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاستثمار في البشر يجب أن يكون هو الاستثمار المستدام خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن الدولة لديها خطة طموحة وبرامج خاصة لتأهيل الشباب.
نائب: بيان الحكومة أمام البرلمان إنشائي.. ولا يلبي تطلعات الشعب المصري
هاجم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أمام البرلمان اليوم، قائلًا: "بيان إنشائي كبيانات سابقة، ولايلبي مايتطلع إليه الشعب المصري".
تهاني الجبالي: أجهزة دولية كاملة تنفذ خطة ممنهجة لتزييف الوعي الجمعي المصري
أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن أجهزة دولية كاملة تنفذ خطة ممنهجة لتزييف الوعي الجمعي المصري، وأن أهم ما لدينا هو صلابة الجبهة الداخلية، ومكانة الوعي الجمعي المصري.
علي جمعة: "الإخوان" والإلحاد وجهان لعملة واحدة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإخوان وداعش والإلحاد وجهان لعملة واحدة.
"المسلماني": يوجد 70 مليون مشرد في العالم معظمهم مسلمين
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك 70 مليون إنسان مشرد على مستوى العالم طبقًا للإمم المتحدة، لكن من المؤسف أن الأغلبية الساحقة من المشردين مسلمين.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"مدبولي": 2019 سيشهد تطورا "غير مسبوق" للسكة الحديد وشبكة الطرق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة يتضمن تطوير خدمة السكة الحديد وظهورها بشكل جديد اعتبارا من نهاية العام القادم.
مصطفى حسانين يكشف سر دخول محور روض الفرج موسوعة جينيس (فيديو)
أكد مصطفى حسانين، مدير التخطيط والمتابعة بإدارة مشروع محور روض الفرج، أن هناك شركتين للمقاولات تعملان في المشروع ككل ويتم عمل اعرض كوبري معلق في العالم بالمحور والمتوقع دخوله موسوعة جينس.
محمد أبو حامد: مباحثات سد النهضة ليست سهلة وبها تفاصيل معقدة
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن مباحثات سد النهضة ليست سهلة، وبها تفاصيل معقدة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أكدت الحفاظ على حصة مصر في مياه النيل ولا مجال في النقاش بذلك.
"الجوهري": الحكومة الحالية تكمل برنامج الحكومة السابقة في الإصلاح الاقتصادي
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تكمل برنامج الحكومة السابقة في الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: "لا نتظر اختلافات كثيرة في سياسات هذه الحكومة عن سابقتها".
موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل تكوين ائتلاف المعارضة
قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إنه جاري وضع لائحة ائتلاف المعارضة، مشيرًا إلى أنه يبحث تكوين جبهة معارضة مع وضع حلول للمشاكل.
وزيرة التخطيط: الدولة لديها خطة طموحة وبرامج خاصة لتأهيل الشباب
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاستثمار في البشر يجب أن يكون هو الاستثمار المستدام خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن الدولة لديها خطة طموحة وبرامج خاصة لتأهيل الشباب.
نائب: بيان الحكومة أمام البرلمان إنشائي.. ولا يلبي تطلعات الشعب المصري
هاجم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أمام البرلمان اليوم، قائلًا: "بيان إنشائي كبيانات سابقة، ولايلبي مايتطلع إليه الشعب المصري".
تهاني الجبالي: أجهزة دولية كاملة تنفذ خطة ممنهجة لتزييف الوعي الجمعي المصري
أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن أجهزة دولية كاملة تنفذ خطة ممنهجة لتزييف الوعي الجمعي المصري، وأن أهم ما لدينا هو صلابة الجبهة الداخلية، ومكانة الوعي الجمعي المصري.
علي جمعة: "الإخوان" والإلحاد وجهان لعملة واحدة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإخوان وداعش والإلحاد وجهان لعملة واحدة.
"المسلماني": يوجد 70 مليون مشرد في العالم معظمهم مسلمين
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك 70 مليون إنسان مشرد على مستوى العالم طبقًا للإمم المتحدة، لكن من المؤسف أن الأغلبية الساحقة من المشردين مسلمين.
الوزراء: تحويل 20% من طلاب التعليم الفني للمدارس التكنولويجية التطبيقية
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها برامج لتطوير التعليم الفني وتدريب المعلمين من خلال منظومة تعليمية جديدة، موضحَا أن هذه المنظومة تتضمن تحويل 20% من طلاب التعليم الفني للمدارس التكنولويجية التطبيقية.
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها برامج لتطوير التعليم الفني وتدريب المعلمين من خلال منظومة تعليمية جديدة، موضحَا أن هذه المنظومة تتضمن تحويل 20% من طلاب التعليم الفني للمدارس التكنولويجية التطبيقية.
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