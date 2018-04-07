عاجل.. ابنة ميار الببلاوي تنشر صور والدتها على فراش المرض
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:10 ص
الفجر الفني
نشرت ابنة الفنانة المعتزلة والإعلامية ميار الببلاوي، صورًا لوالدتاها وهي على فراش المرض، وذلك عبر حساب والدتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلقة ابنتها على الصور قائلة: "أمي حبيبتي ربنا يشفيكي أنا من غيرك أموت ممكن كل اللي على صفحة ماما يدعي لها وهيا لسه طالة من العملية وتعبانة أوي يارب ماليش غيرها"..
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