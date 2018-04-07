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عاجل.. ابنة ميار الببلاوي تنشر صور والدتها على فراش المرض

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:10 ص
عاجل.. ابنة ميار الببلاوي تنشر صور والدتها على فراش المرض
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الفجر الفني
 

نشرت ابنة الفنانة المعتزلة والإعلامية ميار الببلاوي، صورًا لوالدتاها وهي على فراش المرض، وذلك عبر حساب والدتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وعلقة ابنتها على الصور قائلة: "أمي حبيبتي ربنا يشفيكي أنا من غيرك أموت ممكن كل اللي على صفحة ماما يدعي لها وهيا لسه طالة من العملية وتعبانة أوي يارب ماليش غيرها"..


عاجل.. ابنة ميار الببلاوي تنشر صور والدتها على فراش المرض
عاجل.. ابنة ميار الببلاوي تنشر صور والدتها على فراش المرض
عاجل.. ابنة ميار الببلاوي تنشر صور والدتها على فراش المرض
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