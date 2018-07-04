زي النهاردة بتاريخ 4-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 4-7-2018





أحــــــــــداث





1187 - انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين.





1636 - تأسيس مدينة بروفيدنس عاصمة ولاية رود آيلاند.





1776 - استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني وذلك بعد حرب طويلة ساعدتهم فرنسا فيها.





1810 - القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية.





1827 - ولاية نيويورك تصدر قرارًا تمنع فيه الرق على أراضيها.





1837 - تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمينغهام وليفربول بإنجلترا.





1863 - استسلام ولاية مسيسيبي في إطار الحرب الأهلية الأمريكية وذلك بعد «معركة فيكسبورغ».





1886 - إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك.





1918 - تتويج السلطان محمد السادس على عرش الدولة العثمانية خلفًا لأخيه محمد الخامس رشاد.





1944 - مجموعة من الطيارين اليابانيين يشنون أول هجوم انتحاري ضد القوات البحرية الأمريكية بالقرب من منطقة أيو جيما في المحيط الهادي، وأدى الهجوم إلى تدمير عدد كبير من السفن الأمريكية.





1946 - الفلبين تحصل على استقلالها من قبل الولايات المتحدة بعد أكثر من 381 سنة من الاستعمار الأجنبي، وكان مانويل روكساس أول رئيس للدولة بعد الانتخابات التي أجريت في 4 أبريل 1946.





1953 - افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة.





1979 - إطلاق سراح الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله عام 1965 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده ضده وزير الدفاع هواري بومدين.





1982 - اختطاف أربعة ديبلوماسيين إيرانيين خلال الغزو الإسرائيلي للبنان.





1993 - منتخب الأرجنتين لكرة القدم يفوز على نظيره المكسيكي ويحرز كأس كوبا أمريكا.





1997 - نزول المسبار الفضائي «باث فايندر» على سطح كوكب المريخ.





2002 - تحطم طائرة من نوع بوينغ 707 في مطار بانغي بجمهورية أفريقيا الوسطى أدت إلى مصرع 25 شخص.





2003 - الجيش الأمريكي يقوم بإلقاء القبض على مجموعة من العسكريين التركيين خلال غزو العراق، عرفت هذه حادثة باسم عملية قلنسوة.





2004 - بداية العمل في برج الحرية الذي سيحل مكان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.





2004 - منتخب اليونان لكرة القدم يفوز على نظيره البرتغالي بهدف مقابل صفر ويتوج بطلًا لكأس أوروبا.





2009 - الموجة الأولى من هجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات حكومية ومالية ووكالات أنباء في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.





2013 - افتتاح لندن أري، وهي أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم.





2015 - بعد 236 عام، وتخليدا للمشاركة الفرنسية في الثورة الأمريكية، نسخة مطابقة من السفينة العسكرية الفرنسية إرميون تصل إلى تمثال الحرية في نيويورك للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي.





2015 - منتخب تشيلي لكرة القدم يفوز ببطولة كوبا أمريكا 2015 بعد تفوقه في المباراة النهائية على نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح.





2016 - تفجير بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة في السعودية يخلف 5 ضحايا، منهم 4 من قوات الأمن والإرهابي نفسه.





مــــــــواليــــــــــد





1546 - السلطان مراد الثالث، سلطان عثماني.





1715 - كريستيان فورشتيغوت غيلرت، أديب ألماني.





1790 - جورج إيفرست، جغرافي ومسّاح ويلزي، أُطلق اسمه على جبل إيفرست.





1804 - ناثانيال هاوثورن، روائي أمريكي.





1807 - جوزيبي غاريبالدي، عسكري وسياسي إيطالي.





1872 - كالفين كوليدج، رئيس الولايات المتحدة.





1912 - سعيد عقل، شاعر لبناني.





1918 - الملك تاوفآهاو توبو الرابع، ملك تونغا.





1921 - جيرارد ديبرو، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1983.





1926 - ألفريدو دي ستيفانو، لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.





1927 - نيل سيمون، كاتب أمريكي.





1928 - جامبييرو بونيبيرتي، لاعب كرة قدم إيطالي.





1943 - ميلان ماتشالا، مدرب كرة قدم تشيكي.





1952 - ألفارو أوريبي بيليث، رئيس كولومبيا.





1957 - فايز العامر، ممثل كويتي.





1962 - نجلاء محمود، سيدة أولى مصرية.





1964 - إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا.





1971 - مالك القلاف، لاعب كرة قدم كويتي.





1977 - هاني سلامة، ممثل مصري.





1977 - ريما مكتبي، إعلامية لبنانية.





1978 - إيميل مبينزا، لاعب كرة قدم بلجيكي.





1979 - ريمى بندلي، مغنية لبنانية.





1980 - شيكو، ممثل مصري.





1981 - أدريتو والديمار، لاعب كرة قدم أنغولي.





1982 - ريم هلال، ممثلة مصرية.





وفيــــــــات





1541 - بيدرو دي ألفارادو، مستكشف إسباني.





1826 - جون آدامز، رئيس الولايات المتحدة.





1826 - توماس جفرسون، رئيس الولايات المتحدة.





1831 - جيمس مونرو، رئيس الولايات المتحدة.





1881 - يوهان فيلهلم سنلمان، سياسي وفيلسوف فنلندي.





1910 - جيوفاني إسكيابارلي، عالم إيطالي في علم الفلك.





1934 - ماري كوري، عالمة فيزياء وكيمياء بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911.





1938 - سوزان لنجلن، لاعبة كرة مضرب فرنسية.





1988 - فريال كريم، فنانة لبنانية.





2000 - كاظم القلاف، ممثل ومخرج كويتي.





2008 - إبراهيم المحواشي، رياضي وصحفي رياضي تونسي.





2010 - محمد حسين فضل الله، مرجع دين شيعي لبناني.





2011 - سعاد محمد، مغنية لبنانية.





2015 - محمد باقر المهري، رجل دين وسياسي كويتي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات





عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.



