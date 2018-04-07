اتحاد تنس الطاولة: تم ترحيل "عصر" لإساءته للدولة بقوله:"بكره ألعب باسم مصر"



قال الكابتن محمد نور، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، إن اللاعب عمر عصر حصل على الميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط السابقة، لافتًا إلى أن عمر خلال البطولة الحالية فاز في أول مباراة مع اللاعب البرتغالي، وخسر المباراة أمام تركيا.



وأضاف"نور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن "عصر" تحدث بعد خسارة المباراة أمام تركيا، قائلًا:" أنا بكره ألعب باسم مصر، وتلفظ ببعص الألفاظ النابية ولذلك تم ترحيله"، لافتًا إلى أن عمر ليس له أي ميول سياسية لذلك شكل موقفه صدمة للجميع.

