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"الجوهري": الحكومة الحالية تكمل برنامج الحكومة السابقة في الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:19 م
الجوهري: الحكومة الحالية تكمل برنامج الحكومة السابقة في الإصلاح الاقتصادي
عمرو الجوهري
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داليا الحسين
 
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تكمل برنامج الحكومة السابقة في الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: "لا نتظر اختلافات كثيرة في سياسات هذه الحكومة عن سابقتها".

وتابع "الجوهري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية"cbc، مساء الثلاثاء أن قرض صندوق النقد الدولي سينتهي نهاية مارس 2019، ومن الممكن أن تتأخر الدفعة الأخيرة لقرض الصندوق إلى 30 يونيو 2019، مشيرًا إلى أنه لابد من الاستمرار ببرنامج صندوق النقد حتى هذا اليوم، وبعدها لابد أن يكون هناك برنامج موازي تتبعه الحكومة.
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