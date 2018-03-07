أسعار الذهب تتعافى من أدنى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن الأصفر نحو 12 دولاراَ مع ضعف العملة الأمريكية.





وتعافي المعدن الأصفر من أدنى مستوى بـ7 أشهر مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته خلال العام الجاري.





ولا تزال التوترات التجارية تستحوذ على تركيز المستثمرين مع دخول التعريفات الأمريكية ضد سلع صينية حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبلة، وسط توقعات بأن تقوم بكين بإجراء انتقامي.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال مايو الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 1% إلى 1253.50 دولار للأوقية، ليربح 11.80 دولار، بعد أن تجاوزت مكاسبه 14 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.9% إلى 1253.19 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 94.631 دولار.





ومن المقرر أن يتم الإعلان عن محضر الفيدرالي وبيانات الوظائف الشهرية خلال الأسبوع الجاري.