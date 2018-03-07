دبلوماسي سابق: بيان الحكومة الجديدة يطمئن الرأي العام والشعب

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة وعدت في برنامجها اليوم، بالحفاظ على حصة مصر من المياه، والعمل على ملئ خزانات إثيوبيا بما لا يضر بمصلحة مصر، مضيفا أن البيان يطمئن الرأي العام والشعب.



