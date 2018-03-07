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دبلوماسي سابق: بيان الحكومة الجديدة يطمئن الرأي العام والشعب

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:42 م
دبلوماسي سابق: بيان الحكومة الجديدة يطمئن الرأي العام والشعب
السفير محمد حجازي
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة وعدت في برنامجها اليوم، بالحفاظ على حصة مصر من المياه، والعمل على ملئ خزانات إثيوبيا بما لا يضر بمصلحة مصر، مضيفا أن البيان يطمئن الرأي العام والشعب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الثلاثاء، أن "البرنامج الحكومي شامل لكل النقاط التي تهم الإنسان، وتعمل على استمرار الإصلاح الاقتصادي، وحفظ الأمن، وتماسك الجبهة الداخلية".
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