البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع هدوء المخاوف السياسية في ألمانيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع هدوء الأوضاع السياسية في ألمانيا وتعافي نسبي للأسواق العالمية.





وأغلقت جميع القطاعات في أوروبا في المنطقة الخضراء بنهاية تداولات اليوم عدا الموارد الأساسية.





وهدأت الأوضاع السياسية في ألمانيا بعد تراجع وزير الداخلية عن استقالته عقب التوصل لاتفاق بشأن الهجرةمع المستشارة "أنجيلا ميركل".





وهبط سهم "جلينكور" بنحو 8% ليكون الأسوأ أداءً بعد أن طلبت السلطات الأمريكية من الشركة تسليم الوثائق المتعلقة بأعمالها في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا، بينما كان سهم"إس.بي.إم أوفشوري" الهولندية الأفضل أداءً حيث ارتفع بنحو 5.7%.





ولاتزال التوترات التجارية تلوح في الأفق في ظل تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 300 مليار دولار إذا أصرت واشنطن على فرض رسوم ضد السيارات الأوروبية.





وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، استقرت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بعكس التقديرات خلال شهر مايو، فيما ارتفع نشاط البناء في بريطانيا لأعلى مستوى في 7 أشهر.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8% إلى 379.8 نقطة، فيما صعد "فوتسي" البريطاني إلى 7593.2 نقطة، بزيادة 0.6%.





كما ارتفع "داكس" الألماني بنحو 0.9% إلى 12349.1 نقطة، فيما سجل "كاك" الفرنسي صعوداُ بلغ 0.8% إلى 5316.77 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1648 دولار.