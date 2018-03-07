"الأتان أماسيخوس".. تفوز بلقب ملكة جمال الحمير في كولومبيا

اعتاد أهالي مدينة مونيكيرا بوسط كولومبيا، منذ 14 عامًا، على إقامة مهرجان سنوي للحمير، لحبهم الشديد لحيواناتهم، يلبسونها خلاله أفضل الأزياء.





وبحسب موقع "LBC Group" اللبناني، فازت بالجائزة الكبرى أنثى الحمار "أتان"، إذ زينها صاحبها بملابس فتاة فلاحة.





يصف البعض هذه المناسبة بأنها النسخة الحيوانية لمسابقة ملكة جمال كولومبيا، ولا تكتمل المناسبة من دون سباق للحمير، فضلًا عن التنافس بينهما لاختيار الأكثر أناقة والأجمل زيًا.





وأذهلت "الأتان أماسيخوس"، من بلدة أركابوكو، ذات الألوان المشرقة والتي طبعت عليها صور قواقع، وزينت بشعر أشقر طويل ورموش كثيفة الحاضرين، لتفوز بالمسابقة من بين 59 حمارًا مشاركًا فيها.





يذكر أن الحمار هو رفيق العمل اليومي للكولومبيين، في المناطق الجبلية والريفية من البلاد، وعلى الرغم من استبدال الحمير على نطاق واسع بالشاحنات، لا تزال لها مكانة خاصة في قلوب الكولومبيين.