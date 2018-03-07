نصائح هامة لترتيب مهامك المنزلية

إليكِ مجموعة من النصائح التي تساعدك على أداء وظيفتهم من المنزل مع الاستمتاع بجودة حياة رائعة، وهي كالتالي:





1- خلق منطقة عمل تستمتعين بوجودك فيها: حتى وإن كان ركناً صغيراً في منزلك، فإنك تستحقين أن تجلسي على مكتب تحبينه عليه بعض الأزهار، وصور جميلة وشاشة حاسوب كبيرة على مستوى نظرك، كي لا ترهقي نفسك، إضافة إلى أهمية جلوسك على كرسي مريح في درجة حرارة مناسبة.





2- إيجاد شبكة من الأشخاص الداعمين لك: عملك من المنزل قد يُسبب لك نوعاً من العزلة، لذا ينبغي عليك إيجاد مجموعة من الأشخاص عبر الإنترنت أو في عالم الواقع من الذين يمتهنون نفس مهنتك من أجل الدعم والمواساة والضحك.





3- تجنبي تشغيل التلفاز وقت العمل: يُعد الاستماع إلى الموسيقى من الأشياء المُحببة أثناء العمل من المنزل، ولكن في حال تشغيلك لمسلسل أو فيلم، فإن هذا يعني خروجك عن التركيز المطلوب للعمل.





4- لا تكوني مهووسة بأعمال المنزل: من السهل أن تأسرك عادة التفكير بأنك لن تتمكني من بدء العمل حتى تنظفي المنزل، عوّدي نفسك على تجاهل القليل من الفوضى.





5- احتفظي ببعض المال جانباً: عندما يمر عليك شهر بوضع مالي مُريح، حاولي أن تضعي المال جانباً ليغطي على الأوقات التي تنتظرين فيها المدفوعات، إضافة إلى أيام المرض المحتمل والإجازات، ستحتاجين كذلك للمال من أجل تقاعدك.



