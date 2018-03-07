طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر

المقادير

1 كوب حليب قليل الدسم

4 ملعقة كبيرة دقيق

¼ ملعقة صغيرة ملح

13 كوب جبن شيدر مبشور

¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير

• ذوبي الدقيق في ربع كوب من الحليب ثم اسكبي المزيج في قدر مع باقي كمية الحليب

• ضعي القدر على النار وقلبي باستمرار حتى يغلي المزيج ويثخن

• اضيفي الجبن الى القدر وتبلي المزيج بالملح والفلفل الاسود

• قلبي المكونات حتى يذوب الجبن ثم ارفعي القدر عن النار.

