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طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:26 م
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر
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المقادير
1 كوب حليب قليل الدسم
4 ملعقة كبيرة دقيق
¼ ملعقة صغيرة ملح
13 كوب جبن شيدر مبشور
¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود
طريقة التحضير
• ذوبي الدقيق في ربع كوب من الحليب ثم اسكبي المزيج في قدر مع باقي كمية الحليب
• ضعي القدر على النار وقلبي باستمرار حتى يغلي المزيج ويثخن
• اضيفي الجبن الى القدر وتبلي المزيج بالملح والفلفل الاسود
• قلبي المكونات حتى يذوب الجبن ثم ارفعي القدر عن النار.
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