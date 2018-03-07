بالأرقام.. المشوار التدريبي للسويسري كريستيان جروس قبل قيادة الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقده رسميًا مع السويسري كريستيان جروس لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

كريستيان جروس (64 عامًا) يعد واحد من أفضل المدربين الأجانب وخيارًا مثاليًا للزمالك في الفترة الحالية، حيث يمتلك "جروس" خبرات تدريبية كبيرة وسيرة ذاتية قوية حيث سبق وتولي القيادة الفنية للعديد من الأندية، ولكنه لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن أهلي جدة في عام 2017.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير المشوار التدريبي للسويسري "جروس" :-

1- فيل:

بداية مسيرة كريستيان جروس التدريبية كانت مع نادي "إف سي فيل 1900" السويسري وتولي قيادته في الفترة من عام 1988 وحتي 1993 قبل أن يرحل عنه لقيادة فريق جراسهوبرز.

2- جراسهوبرز:

تولي "جروس" القيادة الفنية لـ"جراسهوبرز" السويسري في الفترة من 1 يوليو 1993 وحتي 23 نوفمبر 1997 واستمر علي رأس القيادة الفنية للفريق (1606 يومًا) قاد الفريق في 183 مباراة فاز في 97 مباراة وخسر 36 مباراة وتعادل في 50 مباراة وحصل معه علي لقب الدوري السويسري مرتين، موسمي 1994/1995، 1995/1996، كما فاز معه بكأس سويسرا عام 1994.

3- توتنهام:

تولي جروس قيادة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الفترة من 24 نوفمبر 1997 حتي 5 سبتمبر 1998، واستمر مع الفريق (285 يومًا) قاد خلالها الفريق الإنجليزي في 27 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مباراة.

4- بازل:

تولي كريستيان جروس تدريب فريق بازل السويسري في الفترة من 15 يونيو 1999 وحتي 30 يونيو 2009، واستمر علي رأس الجهاز الفني (3668 يومًا)، قاد خلالها الفريق في 434 مباراة، فاز في 249 مباراة، وتعادل في 93 مباراة، وخسر 92 مباراة، وحقق مع بازل لقب الدوري السويسري 4 مرات، ولقب كأس سويسرا 4 مرات.

5- شتوتجارت:

تولي كريستيان جروس قيادة شتوتجارت الألماني في الفترة من ديسمبر 2009، وحتي أكتوبر 2010، واستمر معه (311 يومًا)، قاد خلالها الفريق في 36 مباراة، فاز في 20 مباراة، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات.

6- يونج بويز:

تولي المدرب السويسري قيادة فريق يونج بويز في الفترة من يوليو 2011 وحتي أبريل 2012، واستمر مع الفريق (303 يومًا)، قاد الفريق خلالها في 36 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات.

7- الأهلي السعودي:

تولي كريستيان جروس قيادة أهلي جدة السعودي خلال ولايتين، الأولي كانت في الفترة من يوليو 2014 وحتي يونيو 2016، قاد الفريق في 82 مباراة، فاز في 57 مباراة، وتعادل في 18 مباراة، وخسر 7 مباريات.

وعاد "جروس" لقيادة أهلي جدة مرة أخري في 2 أكتوبر 2016 وحتي 30 يونيو 2017 وقاد الفريق السعودي في 37 مباراة، حقق الفوز في 24 مباراة، وخسر 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات.