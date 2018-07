تامر حسني في صورة جديدة من كواليس "البدلة" ويعلن موعد انتهاء التصوير

في الصوره دي بقى مفيناش شنب من بعض نهائي رجعنا نكمل اخر مشاهد فيلم البدله وقدامنا اسبوعين ونخلص ان شاء الله ، الصوره دي بتجمعني مع المخرج الكبير محمد العدل وصديق عمري وصديق الطفوله نجم المصارعه العالمي (هوجن ) آسف قصدي النجم الكبير أكرم حسني 😂😂 صباح العسل عليكم

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Jul 3, 2018 at 12:28am PDT