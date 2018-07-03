تامر حسني في صورة جديدة من كواليس "البدلة" ويعلن موعد انتهاء التصوير

شارك المطرب تامر حسني متابعيه عبر "إنستجرام"، صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "البدلة" الذي يشاركه في بطولته الفنان أكرم حسني.





وظهر "حسني"، في الصورة برفقة أكرم وماندو العدل مخرج الفيلم، وعلّق: "في الصورة دي بقى مفيناش شنب من بعض نهائي.. رجعنا نكمل آخر مشاهد فيلم البدلة وقدامنا أسبوعين ونخلص إن شاء الله".





وأضاف: "الصورة دي بتجمعني مع المخرج الكبير محمد العدل وصديق عمري وصديق الطفولة نجم المصارعة العالمي (هوجن) آسف قصدي النجم الكبير أكرم حسني، صباح العسل عليكم".





يُذكر أن "البدلة" قصة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته أكرم حسني، وأمينة خليل، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.



