وزير الآثار: "لا أقبل افتتاح ما سبق افتتاحه"

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن عامي 2016 ، و2017 نستطيع أن نقول عنهما عامي الافتتاحات في تاريخ وزارة الآثار، حيث تتالت الافتتاحات في هذين العامين وفاقت التوقعات، وعقب ردًا على سؤال حول أن هناك بعض الآثار أعيد افتتاحها مرة أخرى قائلاً: "إن الوزارة لا تقبل هذا هو نوع من الخداع".





وأوضح "العناني"، أن أعمال الترميم التي تمت في بعض الآثار وخصيصًا قطاع الآثار الإسلامية، تمت في سنوات سابقة ولم يتم عمل عقود صيانة لهذه الآثار مما أدى لتدهور حالتها، ولما تم إعادة ترميمها مرة أخرى تم إعادة افتتاحها لأن هذا مجهود آخر قام به العاملين بوزارة الآثار.





وقال الأستاذ محمد عبد العزيز إن ما تم في مقعد الأمير ماماي مثلًا مختلف تمامًا عن ترميمه الذي تم في وقت سابق، حيث أن الترميم السابق لم يشتمل على بند صيانة مما أدى لتدهور حالة الأثر مما استوجب إعادة ترميمه مرة أخرى.



