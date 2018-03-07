كيف تشرحين لطفلك كيفية ارتداء ملابسه بمفرده؟

بعد عام ونصف، يتمكن الطفلمن خلع ملابسه بمفرده مثل الجاكيت والبنطال وكل ما يمكن خلعه طالما الأمر سهل، وبعد مرور سنتين سيصبح لديه القدره على التعلم والاستجابة لكِ أسرع، وفي سن العامين ونصف يمكنكِ تعليمه كيفية خلع الشورت والبنطال والجاكت ويتم شرح ذلك عن طريق التالي:-

قومي بارتداء ملابس بسيطة تشبه أنواع الملابس السابق ذكرها أمامه، وعلميه كيفية القيام بإدخال قدميه ثم يديه خطوة بخطوة.

اجعليه يجرب ويفشل ويجرب حتى ينجح.

يمكنه التجربة على إحدى عرائس الألعاب أيضًا، أو مشاهدة فيديو رسوم متحركة تعليمي.

وإذا كان طفلك يذهب للحضانة فتأكدي أنهم سيساعدونه على هذا الأمر.





ومع بلوغ طفلك ثلاث سنوات وخلعه للحفاض بشكل نهائي، سيصبح عليكِ تعليمه كيفية غلق البنطلون بالسحاب (السوستة) أو الأزرار، وكيفية ارتداء التيشيرت وإدخال رأسه ويديه برفق، وهناك بعض الألعاب التعليمية التي تساعد على تعلم هذه المهارات في محلات لعب الأطفال.



