لماذا أنتِ نكدية؟!

هناك بعض التصرفات التي يفعلها زوجكِ تحولكِ من امرأة مرحة ورقيقة إلى شخصية نكدية ومكتئبة طوال الوقت، وبعد إطلاعك على التصرفات التالية يجب أن تخبريه بها لكي لا يزداد الأمر سوءًا، وهي:-





1. الاستهزاء والسخرية والإهانة

قد يبدأ الحديث بينك وبين زوجكِ بالمزاج ثم يتحول الأمر إلى الاستهزاء والسخرية من كلامكِ أو التسفيه من آرائك، لا تنجرفي لاستكمال الحديث طالما وجدتِ أنه اتخذ هذا المنحى، اصمتي أو حاولي أن تغيري مجري الحوار، وبعد ذلك عاتبيه عن ما صدر منه في وقت آخر، واشرحي له أن هذه الطريقة تؤذيكِ نفسيًا وعليه أن يبتعد عنها.





2. التجاهل وعدم الاستماع للمشكلات

التجاهل وعدم الاهتمام من أكثر التصرفات المؤلمة التي قد يفعلها زوجكِ في حقكِ، لكنه قد يكون مشغول البال بالعديد من الأمور المؤرقة في عمله، فحاولي ألا تتعاملي مع الأمر بحساسية شديدة، وبعد أن يرتاح زوجك، حاولي أن تلفتي نظره إليك بأساليب مختلفة، واختاري وقتًا مناسبًا لطرح المشكلات التي تواجههك وتريدين أن يشاركك في حلها، حتى لا يتجاهلها ويتجاهلك.





3. عدم إشعارك بالأمان

الأمان من أهم المتطلبات التي تتطلع الزوجة للحصول عليها من زوجها، وحينما لا تجده ينتابها العديد من أحساسيس الوحدة والحزن والاكتئاب.