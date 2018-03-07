كريستيان جروس يغازل جماهير الزمالك بتصريح مثير

وجه كريستيان جروس المدير الفني للزمالك رسالة لجماهير فريقه باللعب على المركز الأول في كل البطولات.





وأكد جروس أنه يشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك على ثقته فيه قائلًا: "من اليوم أنا زملكاوي وسوف أقدم مع جهازي واللاعبين كل جهدنا للفوز بكل المباريات لأني رجل طموح جدًا".









وأضاف جروس: "جماهير الزمالك لا تعترف بالمستوى المتوسط لكن تنتظر البطولات لا بد أن نتحلى بالروح القتالية وأن يكون هدفنا المركز الأول دائمًا وعلى الجماهير أن تثق أنني سأسعدهم".















