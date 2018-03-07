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"سعاد عبد الرحيم " أول إمرأة تفوز بمنصب رئاسة بلدية العاصمة تونس

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:20 م
سعاد عبد الرحيم أول إمرأة تفوز بمنصب رئاسة بلدية العاصمة تونس
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أسماء العزب
 
فازت مرشحة حركة النهضة التونسية، سعاد عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، في منصب رئاسة بلدية العاصمة تونس، لتكون أول إمراة في تاريخ تونس تتسلم هذا المنصب، نقلا عن قناة "تي أر تي".

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018 عملية انتخاب رئيس بلدية تونس، خلال جلسة انتظمت بمقر البلدية بالعاصمة تونس.
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