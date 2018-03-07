أول طلب من جروس للاعبي الزمالك
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:16 م
أحمد الهواري - رامي بشاي
وجه السويسري كريستيان جروس،
المدير الفني الجديد للزمالك، الشكر لإدارة النادي على الثقة الكبيرة قبل التعاقد
معه بشكل رسمي.
وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي
الذي عقده مرتضي منصور اليوم: " اشكر
المجلس ورئيس النادي علي ثقتهم بتدريب فريق كبير بحجم الزمالك، كرة القدم عبارة عن
ثقة وايمان وطاقة ومشاعر وأنا زمالكاوي من النهاردة"
وأضاف جروس: " هضع كل طاقتي ومجهودي عشان نكسب كل المباريات لأنني طموح، لابد من العمل بشكل إيجابي، ويجب على اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم، ويكون عندهم روح ويقاتلوا في الملعب".
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