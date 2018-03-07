ما هي ألوان "الطُرح" التي تعتمدها الفاشنيستات؟

تختار الفاسينيستات ألوان معينة في لفات الطرح لإطلالة ملفته ومميزة، ومن هنا نعرض لكم مجموعة من ألوان الطرح واختاري ما يتناسب مع ملامحك





فقد اعتمدت مدونة الموضة الخليجية مرمر محمد الحجاب باللون الأبيض، والذي تستطيع تنسيقه بشكل مميز ومختلف مع كل إطلالتها، خاصًة مع أسلوبها الفخم، وفي كل المواسم.





تفضّل مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب اللون الأبيض عندما يتعلق الأمر بلون الحجاب، إلا أن إطلالاتها لا تقتصر عليه إذ لفتنا اختيارها للحجاب باللون الأسود مع العباية.





كما أن دلال الدوب تهتم أكثر بخامات الحجاب، فتارة نجدها ترتدي الحجاب المطرز، وتارة أخرى بخامة الدانتيل الناعمة.





الفاشنيستا الكويتية وخبيرة المكياج سندس القطان لاتخلو خزانتها من الحجاب باللون الأبيض، ولكنها في بعض الأحيان تعتمد الألوان الترابية التي تناسب بشرتها، ومكياجها المخملي الناعم.





أما مدونة الموضة المصرية سلمى نور الدين فلاتتقيد بأي لون حجاب، كما أنها تختار الألوان الزاهية والحجاب المطبع بـ الورود، أو الألوان الترابية التي تناسب بشرتها.





وكذلك لفتنا اختيار الفاشنيستا آسيا لفات حجاب التربان التي عادًة ما تكون بألوان الباستيل مثل الأبيض، والرمادي الفاتح، والأبيض الثلجي، ولكن نادرًا ما نراها بحجاب التوربان الأسود.



