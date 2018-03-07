كريستيان جروس: أنا زملكاوي لا ألعب إلا على المركز الأول
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:12 م
أحمد الهواري ورامي بشاي
تعهد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك باللعب على المركز الأول في كل البطولات.
وأكد جروس أنه يشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك على ثقته فيه قائلًا: "من اليوم أنا زملكاوي وسوف أقدم مع جهازي واللاعبين كل جهدنا للفوز بكل المباريات لأني رجل طموح جدًا".
وأضاف جروس: "جماهير الزمالك لا تعترف بالمستوى المتوسط لكن تنتظر البطولات لا بد أن نتحلى بالروح القتالية وأن يكون هدفنا المركز الأول دائمًا وعلى الجماهير أن تثق أنني سأسعدهم".
المزيد عن: مرتضى منصور كريستيان جروس الزمالك اخبار الزمالك اليوم