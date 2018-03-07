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كريستيان جروس: أنا زملكاوي لا ألعب إلا على المركز الأول

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:12 م
كريستيان جروس: أنا زملكاوي لا ألعب إلا على المركز الأول
كريستيان جروس
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 
تعهد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك باللعب على المركز الأول في كل البطولات.

وأكد جروس أنه يشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك على ثقته فيه قائلًا: "من اليوم أنا زملكاوي وسوف أقدم مع جهازي واللاعبين كل جهدنا للفوز بكل المباريات لأني رجل طموح جدًا".


وأضاف جروس: "جماهير الزمالك لا تعترف بالمستوى المتوسط لكن تنتظر البطولات لا بد أن نتحلى بالروح القتالية وأن يكون هدفنا المركز الأول دائمًا وعلى  الجماهير أن تثق أنني سأسعدهم".




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