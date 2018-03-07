بيونسيه تؤدي هذه الشخصية في فيلم "lion king"

تستعد المغنية الأمريكية بيونسيه، لتسجيل الأداء الصوتي لشخصية Nala حبيبة الأسد Simba في فيلم Lion King الجديد والمقرر طرحه في الصالات السينمائية منتصف عام 2019.

ومن المقرر أن تقوم بيونسيه بتقديم الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم الذي يتولى إخراجه الأمريكي جون فافرو.

الجدير ذكره أن بيونسيه تواصل حاليًا جولتها الغنائية العالمية التي تحمل اسم On The Run 2 ويشاركها فيها زوجها جاي زي في عدد من المدن الاوروبية.