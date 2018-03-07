ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيونسيه تؤدي هذه الشخصية في فيلم "lion king"

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:09 م
بيونسيه تؤدي هذه الشخصية في فيلم lion king
بيونسيه
طباعة
الفجر الفني
 

تستعد المغنية الأمريكية بيونسيه، لتسجيل الأداء الصوتي لشخصية Nala حبيبة الأسد Simba في فيلم Lion King الجديد والمقرر طرحه في الصالات السينمائية منتصف عام 2019.

ومن المقرر أن تقوم بيونسيه بتقديم الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم الذي يتولى إخراجه الأمريكي جون فافرو.

الجدير ذكره أن بيونسيه تواصل حاليًا جولتها الغنائية العالمية التي تحمل اسم On The Run 2 ويشاركها فيها زوجها جاي زي في عدد من المدن الاوروبية.

المزيد عن: لايون كينج سينما بيونسيه lion king
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
16:00
-
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 1:20:02 PM