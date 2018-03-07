تأجيل أولى جلسات محاكمة مدير أمن العمليات الخاصة بمطار القاهرة و6 آخرين بتهمة الرشوة

أجلت الدائرة الخامسة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة رائد شرطة مدير أمن مركز العمليات الخاصة بمطار القاهرة الجوى و6 آخرين، لاتهامهم بطلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة المطار" لجلسة 5 سبتمبر المقبل لحضور المتهمين من الاول وحتى الرابع .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطيه وعضوية المستشارين شريف حسن واحمد هارون وأحمد عبد المنعم .





وكانت النيابة العامة نيابة شرق القاهره الكليه باشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الاول قد احال المتهمين وهم محمد أحمد محمد رائد شرطه وتامر حلمى إسماعيل صيدلى وإيهاب فتحى السيد مدير ادارى بصيدلية وعماد سامى بطرس مداير ادارى بصيدلية ونرمين أحمد حامد موظفه بادارة تأمين الركاب بالمطار"هاربة " وجورج انطرانيك مارديكيان موظف بمكتب عقارات بدولة ارمانية واراجوهريان إرماني الجنسية من أصل سورى "هارب " والباقى محبوسين على ذمة القضية.





حدثت الواقعة فى اول فبراير وحتى 5 فبراير 2018 بقيام المتهم الاول بصفته موظفا عاما طلب واخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى واخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوه مقابل تمريرة حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون ان يتم تفتيش تلك الحقيبة .



