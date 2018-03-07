"المجلس القومي للمرأة: الدراما الرمضانية هذا العام أثارت قضية التمييز ضد المرأة

نظم المجلس القومي للمرأه المؤتمر الصحفي السنوي لرصد دراما رمضان الذي قامت لجنة رصد دراما رمضان التي تم تشكيلها من قِبل لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تحت رئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وتحت إشراف أ. د سوزان القلينى رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة بحصر شامل لأبرز المسلسلات التي تم عرضها مع بداية شهر رمضان.





وقد تم تحليل مضمون 29 مسلسل وتتمثل هذه المسلسلات فيما يلي: "نسر الصعيد – اختفاء – بالحجم العائلي- عوالم خفية – الرحلة – أمر واقع – أرض النفاق – لدينا أقوال أخرى – كلبش2 – ابو عمر المصري- ضد مجهول- رسائل – أيوب – ممنوع الاقتراب أو التصوير – سلسال الدم – سك على أخواتك- خفة يد – قانون عمر – السهام المارقة – طايع – رحيم – الوصية – ليالي أوجيني – لعنة كارما – فوق السحاب- عزمي وأشجان – مليكة – ربع رومي – هارون الرشيد".





ويهدف التحليل إلي التعرف علي قضايا المرأة التي تتناولها هذه الأعمال، ورصد صورة المرأة بهذه الأعمال الدرامية وتحديد مظاهر الصور الإيجابية والسلبية للمرأة، ومظاهر العنف ضد المرأة في كل حلقات هذه المسلسلات، وقد شارك في هذا التحليل عدد من أساتذة وخبراء الإعلام من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.





أكدت أ.د. سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس و عضة المجلس الرصد الاعلامي جاء في إطار وظائف المجلس القومي للمرأة بما يخدم تحسين صورة المرأة باعتبارها عنصر رئيسي في المجتمع، وقد شارك كل من الدكتورة منى الحديدي، والاستاذ الدكتور سامي الشريف، والدكتورة نادية النشار، والدكتورة نعايم سعد زغلول، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتورة ريهام يحيي، والدكتورة لبنى خيري، والأستاذة منى نشأت، والأستاذ سعد عباس ، والأستاذة عصمت قاسم، والأستاذة هدى رشوان، والأستاذة هبة باشا، والأستاذ وسام العوام، والاستاذ سيد الحراني، بالإضافة إلي 200 من طلاب وطالبات كلية الآداب بجامعة عين شمس وذلك في إطار التعاون بين الجهتين ؛ وذلك في إطار برنامج تدريبهم في لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وسيتم إعلان نتائج التقرير يوم الأثنين الموافق 2 يوليو 2017 في مؤتمر صحفي يعقد بالمجلس القومي للمرأة.





وتقدر اللجنة الدور الذي تؤديه الدراما التليفزيونية في مناقشة قضايا المرأة وتقديم الحلول لها، ولا تنكر اللجنة ما قامت به المسلسلات التليفزيونية هذا العام من جهد في إبراز دور المرأة في المجتمع المصري، وتقديم بعض النماذج الايجابية لواقع المرأة وإن كان علي استحياء .





وفيما يلي النتائج والمؤشرات العامة لتحليل دراما رمضان:





أنتهت اللجنة في تقريرها النهائي الصادر بعد إنتهاء حلقات الأعمال الدرامية في نهاية شهر رمضان مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة ما يلي:





هناك 11 مسلسل بطولات نسائية مطلقة أو مشاركة متساوية مع الفنانين الذكور مثل "ضد مجهول - اختفاء – رسايل – لدينا أقوال أخرى- لعنة كارما – ممنوع الاقتراب او التصوير- مليكة – ليالي أوجيني- عزمي واشجان – سلسال الدم – السهام المارقة ".





ارتفع عدد القضايا التي تخص المرأة والتي تمت مناقشتها في المسلسلات المقدمة (20 قضية) متمثلة في المشاكل الأسرية، عنف ضد المراة ، قضايا عمل ، تربية الابناء، قضايا تمكين المرأة ، التحرش ، مشاكل الصحة، قضايا التمييز، الثأر، الإجهاض، مشاكل قانونية قضائية، التعليم، الطلاق، المخدرات، ابتزاز المرأة، تعدد الزوجات، الزواج بالاجبار،عدم تحقيق الامان والخيانة الزوجية و أخيراً أعمال السحر والدجل والشعوذة بالإضافة إلى الجماعات الارهابية وتأثيرها على المرأة والأسرة المصرية بصفة عامة.





جاءت العلاقات المشاكل الأسرية المرتبة الأولى بين أبرز القضايا والموضوعات التي تم تناولها في المسلسلات، تلاها العنف ضد المرأة في المرتبة الثانية ثم قضايا تربية الأبناء في المرتبة الثالثة، أما تأثير الإرهاب على المرأة المصرية فقد جاءت في المرتبة الرابعة.





عرضت الدراما الرمضانية هذا العام قضية التمييز ضد المرأة بكافة أشكالها فظهر التمييز العرقي في مسلسل فوق السحاب مثل سائق التاكسي الذي خلع الحجاب عنوة لإحدى بطلات المسلسل في بلجيكا، كذلك التمييز الديني مثل مسلسل السهام المارقة ورفض شيري عادل تغيير ديانتها وتعرضها للاضطهاد.





ظهرت قضية التحرش في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو المادي مثل مسلسل عوالم خفية سارة نور في شخصية الفتاة التي تمر بمرحلة المراهقة ولم تفكر في تصرفاتها وإنما تاركة المجال لقلبها يتحكم بها، مما أدى إلى السماح لمعلمها بالتعدي على ميثاق شرف وظيفته والتقرب منها تحت مسمى الحب، وهي مستسلمة لقلبها دون تفكير فيما يحدث.





أظهرت الدراما الرمضانية هذا العام المرأة الصعيدية واستحوذت على عدد كبير من المشاهد لتلقي الضوء على المشاكل التي تتعرض لها والدور الذي تلعبه في بناء الأسرة المصرية، وظهر ذلك من خلال أربعة مسلسلات وهم نسر الصعيد، سك على أخواتك ، سلسال الدم.





ساندت الدراما قضايا مكافحة الإرهاب والتي تتماشى بذلك مع سياسة الدولة وقدمت خمس مسلسلات رئيسية قدمت من خلالها العديد من الأدوار النسائية الإيجابية : فقدم مسلسل كلبش 2 صور إيجابية للمرأة التي يستشهد ابنها على يد الجماعات الإرهابية وترفض الحصول على مقابل مادي على الرغم من حاجتها وكذلك الأم التي تفقد بيتها في تفجير انتحاري وتتعرض لأضرار جسمانية وشلل ووفاة ابنتها وزوجة ابنها بالحادث، وكذلك التحدث عن الإرهاب الديني والدموي في التنظيمات الإرهابية والذي تناوله مسلسل السهام المارقة ، ومسلسل نسر الصعيد الذي تناول مكافحة الارهاب ومدى إيمان الأسر التي تفقد ابنائها بضرورة التضحية بأرواحهم فداءً للوطن وكذلك مسلسل أمر واقع للفنان كريم فهمي وكذلك مسلسل أبو عمر المصري .





قدمت بعض المسلسلات المرأة بشكل إيجابي حيث ظهرت في شكل المرأة التي تساند زوجها أو ابنها وتقف بجانبه وقت الشدائد، والأزمات، وأيضًا إخفاء معالم الحزن والخوف عمن حولها حتى لا تحملهم هموم وأعب







