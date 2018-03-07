حوار.. مؤيد العجان: إيهاب جلال بداية فشلي.. والأهلي ليس أفضل من الزمالك

الزمالك فريق متكامل وتجربتي معه ناجحة





أتمنى البقاء في مصر وسأعود للقلعة البيضاء في يوم من الأيام





منتخب سوريا وحد الشعب.. وتوقعت فوز مصر على السعودية بخماسية





حرمت إصابة الرباط الصليبي نادي الزمالك من الاستفادة من قدرات مؤيد العجان الظهير الأيسر لمنتخب سوريا والذي لعب سوء الحظ والإصابة دورًا كبيرًا في رحيله عن القلعة البيضاء.





مؤيد العجان تحدث بكل صراحة إلى "الفجر الرياضي" عن تجربته مع الزمالك ورؤيته للعرب في كأس العالم وتفاصيل أخرى مثيرة.





- بداية كيف ترى تجربتك مع الزمالك؟





أراها تجربة ناجحة شاركت فى البداية وظهرت بشكل جيد بشهادة الجميع إلا أن تولى إيهاب جلال مسئولية الفريق فابتعدت للإصابة.





- ماذا حدث مع إيهاب جلال؟





لا شيء.. كنت مصابًا وبعد ذلك ابتعدت عن المشاركة، من الممكن أن تكون طريقة لعبه لا تحتاجني ولذلك شعرت أن بداية فشلي كان مع تولي إيهاب جلال مسئولية الفريق، وكان هناك لاعبين يشاركون علي حساب لاعبين، وهذا الأمر بالتاكيد كان سبب ابتعادي عن المنافسه





- وما رسالتك لجمهور الزمالك؟





جمهور كبير وأطالبهم بمساندة الفريق في الفترة المقبلة وأتمنى أن أعود مرة أخرى للزمالك بلا شك.





وماذا عن خطوتك المقبلة؟





أسعى أن أظل في مصر فلدي أكثر من عرض وسأحدد وجهتي عقب انتهاء إصابتي بعد أسبوع وأتمنى أن أعود مثلما كنت وأفضل، ليراني الجميع هنا





ماذا ينقص الزمالك؟





لا ينقصه شىء، فهو فريق متكامل فنيًا وإداريًا وكل شىء، فقط يحتاج للتوفيق.. قضيت سنة جميلة من حياتي معهم





- وماذا عن بطولة الكأس الأخيرة؟





كان لابد منها لإسعاد الجمهور ليواصلوا المساندة الموسم المقبل





- من الأفضل الأهلي أم الزمالك؟





الفريقان كبار، الأهلي ليس أضل من الزمالك ولكن كما قلت لك ينقصنا التوفيق





- كيف رأيت منتخب سوريا وابتعاده عن المونديال فى اللحظات الاخيرة ؟





كانت تجربة جيده للغايه، وكنا قريبين ولكن سوء التوفيق لازمنا، ونعد الشعب السوري بأمر جيد بنهاية كأس آسيا المقبل.. وقادرون على الصعود لكأس العالم 2022.. ماحدث قبل المونديال وحد الشعب السوري وهو أمر جيد للغاية.





- ما رأيك في مستوى منتخب مصر بالمونديال؟





حزنت، وفوجئت بالمستوى، كنت متوقع أن يظهر المنتخب المصري بشكل أفضل خاصة أنه يملك لاعبين لديهم القدرة علي ذلك ففى مباراة السعودية توقعت فوز المنتخب المصري بخماسية مثلًا.. ماحدث كان مفاجئة لي لأنه يمتلك لاعبين محترفين كثيرين على عكس السنوات المنقضية.









