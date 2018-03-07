التعاون يضم لاعب العروبة لمدة موسمين

أعلن نادي التعاون، أمس الاثنين، تعاقده مع اللاعب حمدان الرويلي، قادمًا من نادي العروبة.

ونشر النادي في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسميًّا مع لاعب نادي العروبة حمدان الرويلي (23 عامًا) لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين".

وكان التعاون قد أعلن قبل ساعات قليلة ضم لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي هيلدون أوجوستو لمدة موسمين أيضًا.