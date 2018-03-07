مصطفى ثابت: مشاركة الرقابة الإدارية في عملية التنمية "مفاجأة"



وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير في كشف الفساد، معتبرًا إلى أن مشاركة الرقابة الإدارية في عملية التنمية مفاجأة.



ولفت إلى أن الرقابة الإدارية أصبح لها أدوار متعددة، مشيدًا بدورها في مواجهة مرض الجلد العقدي الذي انتشر في محافظة الفيوم.



قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن النقل من أهم عناصر خطة أي دولة تبحث عن التنمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بشكل واضح بلوجيستيات الطرق.