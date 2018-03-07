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الإعصار "برابيرون" يهدد عدة مناطق في اليابان

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 09:42 ص
الإعصار برابيرون يهدد عدة مناطق في اليابان
الإعصار برابيرون
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وكالات
 

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار "برابيرون" يقترب، اليوم الثلاثاء، من جزيرة كيوشو اليابانية، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية على منطقة شاسعة من غربي اليابان.

 

وحذرت الهيئة من انهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار مع اقتراب الإعصار، وهو السابع هذا الموسم، من شمال كيوشو.

 

وأضافت أن الإعصار قد يؤدي أيضاً إلى أمواج بارتفاع 8 إلى 9 أمتار حول كيوشو.

 

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن العاصفة تسببت بالفعل في أمطار غزيرة ببعض المناطق في كيوشو، وتساقطت أمطار بلغ منسوبها 50 ملليمتراً في الساعة حتى الثامنة صباحاً في مدينة كيريشيما.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار يصل منسوبها إلى 400 ملليمتر على جزيرة شيكوكو في الجنوب الغربي.

 

وقبل عام، قُتل العشرات عندما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات طينية في شمال كيوشو.

المزيد عن: عدة مناطق اليابان الإعصار برابيرون اعصار
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