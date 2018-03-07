اتحاد الكرة: سنتعاقد مع مدرب أجنبي على "قد فلوسنا"

أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن لم يستقر حتى الآن على اسم المدير الفني الأجنبي الجديد لمنتخب مصر رغم تلقي سير ذاتية بالجملة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الحديث في مجلس الجبلاية لم يتخط مرحلة مناقشة الأسماء التي تعرض علينا.. الشرط الأهم بالنسبة لنا، هو أن يكون المدير الفني الجديد لديه خبرة في تدريب المنتخبات الوطنية وأيضا الكرة الإفريقية ووفقًا للإمكانيات المادية المتاحة للجبلاية وأنا بشكل شخصي أفضل أن يكون صغير السن".