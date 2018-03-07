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تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني الغنائي بسوريا

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:28 ص
تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني الغنائي بسوريا
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الفجر الفني
 

يحيي المطرب عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا بالعاصمة السورية دمشق يوم 5 يوليو. 
 
ومن المنتظر أن يقدم، الحلاني باقة من أغاني ألبومه الأخير، وأغنيته الأخيرة "حب جنون"، كما سيقدم أغاني من تراث العندليب عبد الحليم حافظ. 
 
يذكر أن الحلاني، أشعل حفله الغنائي بقاعة المؤتمرات بمصر على هامش الاحتفالات بثورة الشعب في 30 يونيو، وقام بغناء "أحلف بسماها وترابها" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.


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